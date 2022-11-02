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Xiaomi Poco X4 GT против OnePlus Ace

Ксиаоми X4 GT
VS
Ванплас Эйс
Xiaomi Poco X4 GT
OnePlus Ace

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.7-дюймового OnePlus Ace, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 5080 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Ace
  • Стабилизация изображения
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1003 и 924 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 GT
vs
OnePlus Ace

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 650 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87.6%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% -
ШИМ (PWM) 51540 Гц -
Время отклика 24 мс -
Контрастность 1573:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X4 GT
601 нит
OnePlus Ace
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.64 мм 163.3 мм
Ширина 74.29 мм 75.5 мм
Толщина 8.87 мм 8.2 мм
Вес 200 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 GT
85.1%
OnePlus Ace +3%
87.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми X4 GT и Ванплас Эйс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2850 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G610 MC6
Частота GPU 912 МГц 912 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 GT
924
OnePlus Ace +9%
1003
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 GT +3%
801322
OnePlus Ace
777412
CPU 196492 191540
GPU 289945 310882
Memory 147128 130152
UX 162575 144745
Total score 801322 777412
3DMark Wild Life Performance
Poco X4 GT +4%
5834
OnePlus Ace
5593
Stability 61% 98%
Graphics test 34 FPS 33 FPS
Graphics score 5834 5593
PCMark 3.0 score 12942 10141
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:12 ч. -
Просмотр видео 12:36 ч. -
Игры 05:41 ч. -
Режим ожидания 123 ч. -
Общая автономность
Poco X4 GT
35:08 ч.
OnePlus Ace
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 GT vs OnePlus Ace
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.45 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 GT
86.1 дБ
OnePlus Ace
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco X4 GT.

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36 (53.7%)
31 (46.3%)
Всего проголосовало: 67

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Мнение пользователей

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Нурислам 02 ноября 2022 13:18
Как думаете что лучше брать?
+1 Ответить
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умный марк 06 ноября 2022 16:38
Бери поко, лучше прошивка, цена, звук, ips без шима (что очень круто для зрения) и частота обновления экрана. Сам взял поко и ни разу не пожалел. Да и качество у него будет получше)
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