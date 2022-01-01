Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.55-дюймового Oppo Reno 7 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200-MAX и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.