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Xiaomi Poco X4 GT против Realme GT Neo 5 SE

Xiaomi Poco X4 GT
VS
Realme GT Neo 5 SE
Xiaomi Poco X4 GT
Realme GT Neo 5 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.74-дюймового Realme GT Neo 5 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Realme GT Neo 5 SE
  • Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5080 мАч
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (451 vs 407 PPI)
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 GT
vs
GT Neo 5 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.6 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 650 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% -
ШИМ (PWM) 51540 Гц -
Время отклика 24 мс -
Контрастность 1573:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X4 GT
596 нит
GT Neo 5 SE
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.64 мм 163.85 мм
Ширина 74.29 мм 75.75 мм
Толщина 8.87 мм 9 мм
Вес 200 граммов 193.1 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Градиентный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 GT
85.1%
GT Neo 5 SE +3%
87.9%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco X4 GT и Realme GT Neo 5 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2
Макс. частота 2850 МГц 2910 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 725
Частота GPU 860 МГц 580 МГц
FLOPS ~916 Гфлопс ~1781 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 GT
3704
GT Neo 5 SE
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 GT
811823
GT Neo 5 SE +17%
946878
CPU 204200 239274
GPU 310035 354162
Memory 141217 173012
UX 164544 182318
Total score 811823 946878
3DMark Wild Life Performance
Poco X4 GT
5842
GT Neo 5 SE
н/д
Пиковая температура корпуса 38.8 °C -
Stability 62% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5842 -
PCMark 3.0
Poco X4 GT
12948
GT Neo 5 SE
н/д
Web score 11242 -
Video editing 6905 -
Photo editing 24261 -
Data manipulation 10550 -
Writing score 18118 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 5500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да
Время полной зарядки 0:57 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:12 ч. -
Просмотр видео 12:36 ч. -
Игры 05:41 ч. -
Режим ожидания 123 ч. -
Общая автономность
Poco X4 GT
35:08 ч.
GT Neo 5 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 GT vs Realme GT Neo 5 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M2 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.45 f/2.5
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 GT
86.1 дБ
GT Neo 5 SE
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и корпус - выбирайте Realme GT Neo 5 SE, а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то Xiaomi Poco X4 GT.

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