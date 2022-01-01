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Xiaomi Poco X4 GT против 11 Lite 5G NE

Ксиаоми X4 GT
VS
Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE
Xiaomi Poco X4 GT
Xiaomi 11 Lite 5G NE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.55-дюймового Xiaomi 11 Lite 5G NE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 830 мАч более емким аккумулятором – 5080 против 4250 мАч
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 19% лучшая автономность (35:49 vs 30:03 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5
Причины выбрать Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (793 против 599 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 GT
vs
11 Lite 5G NE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 650 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 373 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X4 GT
599 нит
11 Lite 5G NE +32%
793 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.64 мм 160.5 мм
Ширина 74.29 мм 75.7 мм
Толщина 8.87 мм 6.8 мм
Вес 200 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Синий, Розовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми X4 GT и Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2850 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 16 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 642L
Частота GPU 600 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 GT +16%
908
11 Lite 5G NE
780
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 GT +31%
3686
11 Lite 5G NE
2812
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 GT +48%
751391
11 Lite 5G NE
507222
CPU 181658 156843
GPU 301013 160155
Memory 136162 81243
UX 135666 112867
Total score 751391 507222
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2474
PCMark 3.0 score - 10221
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки - 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 4250 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:04 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:37 ч. 09:40 ч.
Просмотр видео 11:39 ч. 15:23 ч.
Игры 05:37 ч. 04:46 ч.
Режим ожидания 112 ч. 94 ч.
Общая автономность
Poco X4 GT +19%
35:49 ч.
11 Lite 5G NE
30:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 GT vs Xiaomi 11 Lite 5G NE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5184 x 3888
Апертура f/2.45 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 GT
н/д
11 Lite 5G NE
89.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 GT более удачной покупкой.

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