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Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Huawei Y6p

Ксиаоми Поко X4 Pro 5G
VS
Хуавей Y6p
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Huawei Y6p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 42% выше плотность пикселей (395 vs 278 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (752 против 537 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 67 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Huawei Y6p
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 Pro 5G
vs
Huawei Y6p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 81.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 25.4 мс
Контрастность - 1444:1
Максимальная яркость
Poco X4 Pro 5G +40%
752 нит
Huawei Y6p
537 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 159.1 мм
Ширина 76.1 мм 74.1 мм
Толщина 8.12 мм 9 мм
Вес 205 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Изумрудно-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 Pro 5G +6%
86%
Huawei Y6p
81.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X4 Pro 5G и Хуавей Y6p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GE8320
Частота GPU - 650 МГц
FLOPS - ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 Pro 5G +408%
681
Huawei Y6p
134
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 Pro 5G +321%
2045
Huawei Y6p
486
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 Pro 5G +262%
387977
Huawei Y6p
107205
CPU 123553 31847
GPU 99860 14664
Memory 71001 29410
UX 96092 32095
Total score 387977 107205
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 0:49 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X4 Pro 5G
14:23 ч.
Huawei Y6p
н/д
Время просмотра видео
Poco X4 Pro 5G
16:33 ч.
Huawei Y6p
н/д
Время разговора (3G)
Poco X4 Pro 5G
34:19 ч.
Huawei Y6p
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Huawei Y6p
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 6
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 Pro 5G
н/д
Huawei Y6p
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Май 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 Pro 5G более удачной покупкой.

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