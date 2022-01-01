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Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Oppo A53

Ксиаоми Поко X4 Pro 5G
VS
Оппо А53
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Oppo A53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (752 против 477 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A53
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 Pro 5G
vs
Oppo A53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Максимальная яркость
Poco X4 Pro 5G +58%
752 нит
Oppo A53
477 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 163.9 мм
Ширина 76.1 мм 75.1 мм
Толщина 8.12 мм 8.4 мм
Вес 205 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Голубой, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 Pro 5G +4%
86%
Oppo A53
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X4 Pro 5G и Оппо А53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2200 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 6 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU - 600 МГц
FLOPS - ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 Pro 5G +172%
681
Oppo A53
250
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 Pro 5G +65%
2045
Oppo A53
1241
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 Pro 5G +139%
387977
Oppo A53
162463
CPU 123553 54225
GPU 99860 29411
Memory 71001 41881
UX 96092 38497
Total score 387977 162463
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 1 FPS
Graphics score - 240
PCMark 3.0 score - 5924
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X4 Pro 5G
14:23 ч.
Oppo A53
н/д
Время просмотра видео
Poco X4 Pro 5G
16:33 ч.
Oppo A53
н/д
Время разговора (3G)
Poco X4 Pro 5G
34:19 ч.
Oppo A53
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Oppo A53
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 Pro 5G более удачной покупкой.

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