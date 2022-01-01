Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Oppo Realme 6 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 79% выше максимальная яркость экрана (752 против 420 нит)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 11% лучшая автономность (119 vs 107 часов)
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|84.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|2336 Гц
|Время отклика
|-
|28.4 мс
|Контрастность
|-
|1195:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|163.8 мм
|Ширина
|76.1 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.12 мм
|8.9 мм
|Вес
|205 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Синий, Красный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 618
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|FLOPS
|-
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 Pro 5G +27%
681
535
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 Pro 5G +26%
2045
1624
|CPU
|123553
|103398
|GPU
|99860
|85506
|Memory
|71001
|56564
|UX
|96092
|96786
|Total score
|387977
|338878
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Graphics score
|-
|775
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Realme UI
|Размер системы из коробки
|-
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|0:57 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:23 ч.
Realme 6 Pro +1%
14:42 ч.
Время просмотра видео
Poco X4 Pro 5G +17%
16:33 ч.
14:01 ч.
Время разговора (3G)
Poco X4 Pro 5G +10%
34:19 ч.
31:12 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.92 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 Pro 5G более удачной покупкой.
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