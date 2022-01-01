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Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Oppo Reno 4 Lite

Ксиаоми Поко X4 Pro 5G
VS
Оппо Рено 4 Лайт
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Oppo Reno 4 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.43-дюймового Oppo Reno 4 Lite, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (752 против 600 нит)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 4 Lite
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 Pro 5G
vs
Reno 4 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86% 90.67%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Poco X4 Pro 5G +25%
752 нит
Reno 4 Lite
600 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 160.1 мм
Ширина 76.1 мм 73.7 мм
Толщина 8.12 мм 7.48 мм
Вес 205 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 Pro 5G
86%
Reno 4 Lite +5%
90.67%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X4 Pro 5G и Оппо Рено 4 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Mediatek Helio P95
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GM9446
Частота GPU - 970 МГц
FLOPS - ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 Pro 5G +38%
2045
Reno 4 Lite
1479
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 Pro 5G +51%
387977
Reno 4 Lite
257017
CPU 123553 83560
GPU 99860 49808
Memory 71001 52745
UX 96092 71019
Total score 387977 257017
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 0:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X4 Pro 5G
14:23 ч.
Reno 4 Lite
н/д
Время просмотра видео
Poco X4 Pro 5G
16:33 ч.
Reno 4 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Poco X4 Pro 5G
34:19 ч.
Reno 4 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Oppo Reno 4 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung GM1ST (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Пленка на экране
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 Pro 5G более удачной покупкой.

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