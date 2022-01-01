Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Samsung Galaxy Note 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 17% лучшая автономность (33:03 vs 28:11 часов)
- Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
- На 15% выше максимальная яркость экрана (748 против 652 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 30% выше плотность пикселей (514 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|514 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|84.32%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|144.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|227 Гц
|Время отклика
|-
|8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.19 мм
|161.9 мм
|Ширина
|76.1 мм
|76.4 мм
|Толщина
|8.12 мм
|8.8 мм
|Вес
|205 граммов
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Синий, Коричневый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Макс. частота
|2200 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G72MP18
|Частота GPU
|840 МГц
|572 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|~658 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 Pro 5G +25%
681
546
Geekbench 5 (многоядерный)
2044
Galaxy Note 9 +7%
2191
|CPU
|124687
|90289
|GPU
|99320
|76298
|Memory
|68799
|47626
|UX
|110873
|69847
|Total score
|402815
|282512
|Stability
|-
|95%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Graphics score
|-
|2333
|PCMark 3.0 score
|-
|6124
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|-
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|11:12 ч.
|09:22 ч.
|Просмотр видео
|13:18 ч.
|12:59 ч.
|Игры
|06:00 ч.
|04:53 ч.
|Режим ожидания
|118 ч.
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.381 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.509 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 Pro 5G более удачной покупкой.
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