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Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Samsung Galaxy Note 9

Ксиаоми Поко X4 Pro 5G
VS
Самсунг Галакси Ноут 9
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Samsung Galaxy Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 17% лучшая автономность (33:03 vs 28:11 часов)
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (748 против 652 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 30% выше плотность пикселей (514 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 Pro 5G
vs
Galaxy Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 514 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86% 84.32%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 144.6%
ШИМ (PWM) - 227 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X4 Pro 5G +15%
748 нит
Galaxy Note 9
652 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.19 мм 161.9 мм
Ширина 76.1 мм 76.4 мм
Толщина 8.12 мм 8.8 мм
Вес 205 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 Pro 5G +2%
86%
Galaxy Note 9
84.32%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X4 Pro 5G и Самсунг Галакси Ноут 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2200 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G72MP18
Частота GPU 840 МГц 572 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 Pro 5G +43%
402815
Galaxy Note 9
282512
CPU 124687 90289
GPU 99320 76298
Memory 68799 47626
UX 110873 69847
Total score 402815 282512
3DMark Wild Life Performance
Stability - 95%
Graphics test - 13 FPS
Graphics score - 2333
PCMark 3.0 score - 6124
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:12 ч. 09:22 ч.
Просмотр видео 13:18 ч. 12:59 ч.
Игры 06:00 ч. 04:53 ч.
Режим ожидания 118 ч. 93 ч.
Общая автономность
Poco X4 Pro 5G +17%
33:03 ч.
Galaxy Note 9
28:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Samsung Galaxy Note 9
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 Pro 5G
н/д
Galaxy Note 9
71.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2018 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.381 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.509 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 Pro 5G более удачной покупкой.

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