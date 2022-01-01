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Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Mi 11

Ксиаоми Поко X4 Pro 5G
VS
Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Xiaomi Mi 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.81-дюймового Xiaomi Mi 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 26% лучшая автономность (33:03 vs 26:20 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% выше плотность пикселей (515 vs 395 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (919 против 748 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 Pro 5G
vs
Mi 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86% 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Poco X4 Pro 5G
748 нит
Mi 11 +23%
919 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.19 мм 164.3 мм
Ширина 76.1 мм 74.6 мм
Толщина 8.12 мм 8.1 мм
Вес 205 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 Pro 5G
86%
Mi 11 +6%
91.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X4 Pro 5G и Ксиаоми Ми 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 Pro 5G
681
Mi 11 +59%
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 Pro 5G
2044
Mi 11 +70%
3471
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 Pro 5G
402815
Mi 11 +102%
813294
CPU 124687 203595
GPU 99320 315180
Memory 68799 133562
UX 110873 163691
Total score 402815 813294
3DMark Wild Life Performance
Poco X4 Pro 5G
н/д
Mi 11
5290
Stability - 92%
Graphics test - 31 FPS
Graphics score - 5290
PCMark 3.0 score - 12813
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (83% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:12 ч. 08:21 ч.
Просмотр видео 13:18 ч. 10:58 ч.
Игры 06:00 ч. 04:36 ч.
Режим ожидания 118 ч. 98 ч.
Общая автономность
Poco X4 Pro 5G +26%
33:03 ч.
Mi 11
26:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Xiaomi Mi 11
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5380 x 3620
Апертура f/2.5 f/2.3
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X4 Pro 5G
н/д
Mi 11
127
Качество видео
Poco X4 Pro 5G
н/д
Mi 11
107
Итоговая оценка камеры
Poco X4 Pro 5G
н/д
Mi 11
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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