Xiaomi Poco X4 Pro 5G против Mi 11i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco X4 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 11i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 Pro 5G
- На 24% лучшая автономность (119 vs 96 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 1 год новее
- Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 11i
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 24% выше максимальная яркость экрана (933 против 752 нит)
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
81
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|500 Гц
|Время отклика
|-
|2.6 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|163.7 мм
|Ширина
|76.1 мм
|76.4 мм
|Толщина
|8.12 мм
|7.8 мм
|Вес
|205 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Белый, Серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 660
|Частота GPU
|-
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
681
Mi 11i +63%
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
2045
Mi 11i +78%
3631
|CPU
|123553
|201121
|GPU
|99860
|316401
|Memory
|71001
|123476
|UX
|96092
|155182
|Total score
|387977
|795471
|PCMark 3.0 score
|-
|12782
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|-
|25.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4520 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|0:52 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X4 Pro 5G +9%
14:23 ч.
13:00 ч.
Время просмотра видео
16:33 ч.
16:28 ч.
Время разговора (3G)
Poco X4 Pro 5G +41%
34:19 ч.
24:25 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 11i от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
116
Качество видео
103
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.57 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.77 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11i более удачной покупкой.
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