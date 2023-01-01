Xiaomi Poco X5 Pro против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- На 36% выше максимальная яркость экрана (921 против 676 нит)
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 18W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
- На 21% выше плотность пикселей (395 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- На 10% лучшая автономность (34:47 vs 31:38 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
49
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Производительность
Быстродействие приложений и системы
48
59
Игры
Возможности в 3D-гейминге
43
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|24.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|999:1
Дизайн и корпус
|Высота
|162.91 мм
|150.9 мм
|Ширина
|76.03 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|181 грамм
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|490 МГц
|-
|FLOPS
|~753 Гфлопс
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
787
iPhone 11 +70%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
2937
iPhone 11 +20%
3513
|CPU
|161119
|166661
|GPU
|158897
|256531
|Memory
|91172
|91027
|UX
|123577
|115651
|Total score
|535120
|630384
|Пиковая температура корпуса
|36.4 °C
|43.6 °C
|Stability
|99%
|72%
|Graphics test
|14 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|2439
|7540
|Web score
|9552
|-
|Video editing
|7023
|-
|Photo editing
|24527
|-
|Data manipulation
|9988
|-
|Writing score
|14572
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|-
|Размер системы из коробки
|31 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3110 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (82% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|11:22 ч.
|11:39 ч.
|Просмотр видео
|15:23 ч.
|15:16 ч.
|Игры
|05:51 ч.
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|90 ч.
|121 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Poco X5 Pro, а если камера, производительность, игры и программное обеспечение – то Apple iPhone 11.
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