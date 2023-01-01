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Xiaomi Poco X5 Pro против Apple iPhone 11

68 из 100
Xiaomi Poco X5 Pro
VS
64 из 100
Apple iPhone 11
Xiaomi Poco X5 Pro
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (921 против 676 нит)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 18W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
  • На 21% выше плотность пикселей (395 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 10% лучшая автономность (34:47 vs 31:38 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5 Pro
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.8%
ШИМ (PWM) 120 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5 Pro +36%
921 нит
iPhone 11
676 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.91 мм 150.9 мм
Ширина 76.03 мм 75.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 181 грамм 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5 Pro +10%
86.8%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco X5 Pro и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 490 МГц -
FLOPS ~753 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5 Pro
787
iPhone 11 +70%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 Pro
2937
iPhone 11 +20%
3513
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5 Pro
535120
iPhone 11 +18%
630384
CPU 161119 166661
GPU 158897 256531
Memory 91172 91027
UX 123577 115651
Total score 535120 630384
3DMark Wild Life Performance
Poco X5 Pro
2439
iPhone 11 +209%
7540
Пиковая температура корпуса 36.4 °C 43.6 °C
Stability 99% 72%
Graphics test 14 FPS 45 FPS
Graphics score 2439 7540
Web score 9552 -
Video editing 7023 -
Photo editing 24527 -
Data manipulation 9988 -
Writing score 14572 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 31 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (82% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:22 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 15:23 ч. 15:16 ч.
Игры 05:51 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 90 ч. 121 ч.
Общая автономность
Poco X5 Pro
31:38 ч.
iPhone 11 +10%
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5 Pro +9%
90.8 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Poco X5 Pro, а если камера, производительность, игры и программное обеспечение – то Apple iPhone 11.

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