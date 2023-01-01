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Xiaomi Poco X5 Pro против Google Pixel 7

68 из 100
Xiaomi Poco X5 Pro
VS
73 из 100
Google Pixel 7
Xiaomi Poco X5 Pro
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 8% лучшая автономность (31:25 vs 29:08 часов)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 20W)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5 Pro
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.5%
ШИМ (PWM) 120 Гц 360 Гц
Время отклика 1 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5 Pro
909 нит
Pixel 7 +7%
972 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.91 мм 155.6 мм
Ширина 76.03 мм 73.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 181 грамм 197 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Белый, Черный, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5 Pro +2%
86.8%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco X5 Pro и Google Pixel 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Google Tensor G2
Макс. частота 2400 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G710 MP7
Частота GPU 490 МГц 850 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5 Pro
780
Pixel 7 +34%
1043
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 Pro
2922
Pixel 7 +12%
3280
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5 Pro
531164
Pixel 7 +41%
748728
CPU 161119 203616
GPU 158897 295372
Memory 91172 108654
UX 123577 142235
Total score 531164 748728
3DMark Wild Life Performance
Poco X5 Pro
2439
Pixel 7 +167%
6523
Пиковая температура корпуса 36.4 °C 45.8 °C
Stability 99% 71%
Graphics test 14 FPS 39 FPS
Graphics score 2439 6523
PCMark 3.0
Poco X5 Pro +12%
11948
Pixel 7
10662
Web score 9701 7583
Video editing 7021 6228
Photo editing 24468 18246
Data manipulation 9941 10196
Writing score 14537 15582
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Stock Android
Размер системы из коробки 31 ГБ 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4355 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (82% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:13 ч. 10:13 ч.
Просмотр видео 15:23 ч. 16:16 ч.
Игры 05:39 ч. 05:26 ч.
Режим ожидания 90 ч. 73 ч.
Общая автономность
Poco X5 Pro +8%
31:25 ч.
Pixel 7
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 Pro vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3648 x 2736
Апертура f/2.4 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X5 Pro
н/д
Pixel 7
145
Качество видео
Poco X5 Pro
н/д
Pixel 7
143
Итоговая оценка камеры
Poco X5 Pro
н/д
Pixel 7
140

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5 Pro +3%
90.8 дБ
Pixel 7
88.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 7, а если дисплей, программное обеспечение, автономность и звук – то Xiaomi Poco X5 Pro.

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