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Xiaomi Poco X5 Pro против Samsung Galaxy A54 5G

68 из 100
Xiaomi Poco X5 Pro
VS
71 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
Xiaomi Poco X5 Pro
Samsung Galaxy A54 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • На 18% лучшая автономность (37:29 vs 31:38 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5 Pro
vs
Galaxy A54 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.6%
ШИМ (PWM) 120 Гц 253 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5 Pro
921 нит
Galaxy A54 5G +7%
989 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.91 мм 158.2 мм
Ширина 76.03 мм 76.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 181 грамм 202 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5 Pro +5%
86.8%
Galaxy A54 5G
82.9%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco X5 Pro и Samsung Galaxy A54 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Samsung Exynos 1380
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G68 MP5
Частота GPU 490 МГц 950 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~608 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 Pro +9%
2937
Galaxy A54 5G
2706
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5 Pro +3%
535120
Galaxy A54 5G
519052
CPU 161119 155921
GPU 158897 148262
Memory 91172 85150
UX 123577 126072
Total score 535120 519052
3DMark Wild Life Performance
Poco X5 Pro
2439
Galaxy A54 5G +16%
2819
Пиковая температура корпуса 36.4 °C 40.6 °C
Stability 99% 98%
Graphics test 14 FPS 16 FPS
Graphics score 2439 2819
Web score 9552 10096
Video editing 7023 7233
Photo editing 24527 25899
Data manipulation 9988 11051
Writing score 14572 16702
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки 31 ГБ 28 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (82% за 30 минут) Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:22 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 15:23 ч. 17:55 ч.
Игры 05:51 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 90 ч. 120 ч.
Общая автономность
Poco X5 Pro
31:38 ч.
Galaxy A54 5G +18%
37:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 Pro vs Samsung Galaxy A54 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5 Pro +2%
90.8 дБ
Galaxy A54 5G
88.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если звук – то Xiaomi Poco X5 Pro.

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