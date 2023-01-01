Xiaomi Poco X5 Pro против Samsung Galaxy A54 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 21 грамм меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
- На 18% лучшая автономность (37:29 vs 31:38 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Производительность
Быстродействие приложений и системы
48
Игры
Возможности в 3D-гейминге
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|253 Гц
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.91 мм
|158.2 мм
|Ширина
|76.03 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|181 грамм
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Samsung Exynos 1380
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Mali-G68 MP5
|Частота GPU
|490 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~753 Гфлопс
|~608 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5 Pro +2%
787
773
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 Pro +9%
2937
2706
|CPU
|161119
|155921
|GPU
|158897
|148262
|Memory
|91172
|85150
|UX
|123577
|126072
|Total score
|535120
|519052
|Пиковая температура корпуса
|36.4 °C
|40.6 °C
|Stability
|99%
|98%
|Graphics test
|14 FPS
|16 FPS
|Graphics score
|2439
|2819
|Web score
|9552
|10096
|Video editing
|7023
|7233
|Photo editing
|24527
|25899
|Data manipulation
|9988
|11051
|Writing score
|14572
|16702
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|31 ГБ
|28 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (82% за 30 минут)
|Да (56% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:03 ч.
|Веб-серфинг
|11:22 ч.
|12:44 ч.
|Просмотр видео
|15:23 ч.
|17:55 ч.
|Игры
|05:51 ч.
|05:40 ч.
|Режим ожидания
|90 ч.
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
106
Качество видео
115
Итоговая оценка камеры
107
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.69 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если звук – то Xiaomi Poco X5 Pro.
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