Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.