Xiaomi Poco X5 Pro против Samsung Galaxy S23 68 из 100 VS 86 из 100 Xiaomi Poco X5 Pro Samsung Galaxy S23 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro На 0.57" большая диагональ экрана

На 0.57" большая диагональ экрана Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч

Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)

Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W) Есть 3.5 мм разъем для наушников

Есть 3.5 мм разъем для наушников Наличие инфракрасного порта Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Камера имеет оптический зум 3x

Камера имеет оптический зум 3x Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu На 8% лучшая автономность (34:17 vs 31:38 часов)

На 8% лучшая автономность (34:17 vs 31:38 часов) Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт

Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт На 31% выше максимальная яркость экрана (1205 против 921 нит)

На 31% выше максимальная яркость экрана (1205 против 921 нит) Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Стабилизация изображения

Стабилизация изображения Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED Dynamic AMOLED Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм 425 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Да Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1750 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus 2 Соотношение экрана к корпусу 86.8% 88.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 99.9% 98.9% ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц Время отклика 1 мс 1 мс Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Poco X5 Pro 921 нит Galaxy S23 +31% 1205 нит Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус Высота 162.91 мм 146.3 мм Ширина 76.03 мм 70.9 мм Толщина 7.9 мм 7.6 мм Вес 181 грамм 168 граммов Водонепроницаемость IP53 IP68 Система охлаждения - Испарительная камера Материал задней панели Пластик Стекло Материал рамки Пластик Металл Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Poco X5 Pro 86.8% Galaxy S23 +1% 88.1%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X Частота памяти 2133 МГц - Количество каналов 2 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13 Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1 Размер системы из коробки 31 ГБ 29.7 ГБ

Батарея Объем 5000 мАч 3900 мАч Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (82% за 30 минут) Да (57% за 30 минут) Время полной зарядки 0:50 ч. 1:16 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 11:22 ч. 12:06 ч. Просмотр видео 15:23 ч. 15:00 ч. Игры 05:51 ч. 05:45 ч. Режим ожидания 90 ч. 111 ч. Общая автономность Poco X5 Pro 31:38 ч. Galaxy S23 +8% 34:17 ч. Рейтинг автономной работы смартфонов

Камеры Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 Pro vs Samsung Galaxy S23 Основная камера Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 8160 x 6120 Зум Цифровой Оптический, 3x Вспышка LED LED Стабилизация Цифровая Оптическая Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - - 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)

- Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 4000 x 3000 Апертура f/2.4 f/2.2 Фокусное расстояние - 26 мм Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.06" 1/3.24" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Poco X5 Pro н/д Galaxy S23 129 Качество видео Poco X5 Pro н/д Galaxy S23 137 Итоговая оценка камеры Poco X5 Pro н/д Galaxy S23 133

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Да Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 18 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Да Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да Да Тесты динамиков Максимальная громкость Poco X5 Pro 90.8 дБ Galaxy S23 +1% 91.5 дБ

Другое Класс Средний класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Доступен Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.