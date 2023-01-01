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Xiaomi Poco X5 Pro против Xiaomi 12T

Ксиаоми Поко X5 про
VS
Ксиаоми 12Т
Xiaomi Poco X5 Pro
Xiaomi 12T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
  • На 11% лучшая автономность (34:54 vs 31:26 часов)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 781 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5 Pro
vs
Xiaomi 12T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5 Pro
913 нит
Xiaomi 12T +4%
954 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.91 мм 163.1 мм
Ширина 76.03 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.6 мм
Вес 181 грамм 202 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Желтый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5 Pro
86.8%
Xiaomi 12T
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X5 про и Ксиаоми 12Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 8100 Ultra
Макс. частота 2400 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G610 MC6
Частота GPU 490 МГц 912 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5 Pro
781
Xiaomi 12T +19%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 Pro
2938
Xiaomi 12T +28%
3761
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5 Pro
536893
Xiaomi 12T +52%
815817
CPU - 196804
GPU - 313342
Memory - 140254
UX - 161901
Total score 536893 815817
3DMark Wild Life Performance
Poco X5 Pro
н/д
Xiaomi 12T
5858
Stability - 99%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5858
PCMark 3.0 score - 12492
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13
Размер системы из коробки - 25.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:13 ч. 11:33 ч.
Просмотр видео 15:49 ч. 13:36 ч.
Игры 05:50 ч. 05:00 ч.
Режим ожидания 111 ч. 99 ч.
Общая автономность
Poco X5 Pro +11%
34:54 ч.
Xiaomi 12T
31:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 Pro vs Xiaomi 12T
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5 Pro
н/д
Xiaomi 12T
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T более удачной покупкой.

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