Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.