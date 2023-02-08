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Xiaomi Poco X5 Pro против X3 Pro

Ксиаоми Поко X5 про
VS
Ксиаоми Поко X3 Про
Xiaomi Poco X5 Pro
Xiaomi Poco X3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 860 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (3)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
  • На 70% выше максимальная яркость экрана (913 против 537 нит)
  • На 9% лучшая автономность (34:54 vs 31:56 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5 Pro
vs
Poco X3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - 2404 Гц
Время отклика - 37.4 мс
Контрастность - 995:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5 Pro +70%
913 нит
Poco X3 Pro
537 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.91 мм 165.3 мм
Ширина 76.03 мм 76.8 мм
Толщина 7.9 мм 9.4 мм
Вес 181 грамм 215 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Желтый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5 Pro +3%
86.8%
Poco X3 Pro
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X5 про и Ксиаоми Поко X3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 860
Макс. частота 2400 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 640
Частота GPU 490 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1037 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5 Pro +6%
781
Poco X3 Pro
740
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 Pro +14%
2938
Poco X3 Pro
2576
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5 Pro
536893
Poco X3 Pro +6%
568522
CPU - 147657
GPU - 207179
Memory - 100644
UX - 111058
Total score 536893 568522
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 20 FPS
Graphics score - 3456
PCMark 3.0 score - 10742
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5160 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:13 ч. 11:51 ч.
Просмотр видео 15:49 ч. 10:33 ч.
Игры 05:50 ч. 05:14 ч.
Режим ожидания 111 ч. 119 ч.
Общая автономность
Poco X5 Pro +9%
34:54 ч.
Poco X3 Pro
31:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 Pro vs Xiaomi Poco X3 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5480 x 3648
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5 Pro
н/д
Poco X3 Pro
88.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco X5 Pro, а если программное обеспечение и камера – то Xiaomi Poco X3 Pro.

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195 (70.7%)
Всего проголосовало: 276

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Мнение пользователей

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андрей 11 февраля 2023 11:24
778g лучше чем 860?? ты это сейчас серьезно?? да ты вбей реальное сравнение этих чипов и увидишь, что твой 778g в сухую по всем параметрам проигрывает... почему здесь не указывается что на поко х3 про лучше проц... там разница в процах колоссальная, да и 860 проц себя намного стабильнее ведет без просадов... а тот же 778g на других моделях смартфонов со временем отмирает либо в очень жесткий просад уходил... однозначно же что поко х5 реально сосет перед поко х3 по производительности.
+6 Ответить
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Арсений 13 февраля 2023 21:41
Камера у х3 - мыло (у друга х3), а тут хоть и проц слабее, но камера и дисплей лучше.
0 Ответить
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Дмитрий 14 февраля 2023 07:20
Ну а 860 в покофоне X3 Pro не отмирает, ага. Написано с Poco X3 Pro)
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Юрий 09 февраля 2023 10:31
Заказал POCO X5 PRO в первый день старта продаж, а потом нашёл инфу, что в нём память UFS2.2. Нигде ведь это не указывают! И ни в одном обзоре не сказали! Только на 2 день. старта продаж появилась информация об этом. У меня сейчас POCO X3 PRO c UFS3.1. Для понимания сравнение скорости памяти (Mb/сек): UFS3.1: скорость чтения 2100, скорость записи 1200. UFS2.2: скорость чтения 860, скорость записи 500. В 2,5 раза медленнее! Т.е. телефон будет ОЧЕНЬ медленнее работать! Ору матом!
+3 Ответить
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TТт 08 февраля 2023 10:38
Не шибко за два года спрогрессировал Х5 про. Такое впечатление, что затарились старыми процами и не знают куда их рассовать. А память 2.2... Уже сутки распродажа, а продано 14 штук на Али. Я когда свой поко 3х покупал в 20 году в сентябре,т о ажиотаж стоял на все деньги. За час у оф.продавца скупили около 1500 тыщ. Производитель намеренно толкает шляпу. Не конструктора сейчас создают, а манагеры комплектации составляют. Я бы себе такой наверное не взял. Смысл?
+15 Ответить
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Максим 08 февраля 2023 21:23
Меня тоже больше всего напрягает то, что нету USB 3.1. В целом у меня мой x3 pro с февраля 22-го и претензий 0, менять на что-то ± ему равное смысла нет, буду брать себе оплатой частями Black Shark 5 pro 16/256, сильный для меня лично аргумент это триггеры магнитные, но правда судя по отзывам придется играть с кулером 😅
+2 Ответить
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Gfx 09 февраля 2023 06:55
778g новее чем 860, и по ядрам мощнее кроме видео ядра. Телефон скорее для любителя, а не для всех.
+8 Ответить
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Shera 12 февраля 2023 18:52
Gfx, Но иногда старое лучше чем новый)
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