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Xiaomi Poco X5 против Xiaomi 11T

64 из 100
Xiaomi Poco X5
VS
70 из 100
Xiaomi 11T
Xiaomi Poco X5
Xiaomi 11T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Xiaomi 11T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5
  • На 7% лучшая автономность (37:44 vs 35:12 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 11T
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 33W)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (790 против 723 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5
vs
Xiaomi 11T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 2.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5
723 нит
Xiaomi 11T +9%
790 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.88 мм 164.1 мм
Ширина 76.21 мм 76.9 мм
Толщина 7.98 мм 8.8 мм
Вес 189 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Белый, Серий, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5
85%
Xiaomi 11T
85.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco X5 и Xiaomi 11T в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5
690
Xiaomi 11T +28%
882
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5
2072
Xiaomi 11T +63%
3379
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5
402894
Xiaomi 11T +59%
642228
CPU 118348 158144
GPU 101639 243304
Memory 74234 109792
UX 110333 137431
Total score 402894 642228
3DMark Wild Life Performance
Poco X5
1203
Xiaomi 11T +275%
4517
Пиковая температура корпуса - 40 °C
Stability 99% 82%
Graphics test 7 FPS 27 FPS
Graphics score 1203 4517
PCMark 3.0
Poco X5
9182
Xiaomi 11T +17%
10710
Web score 8851 6889
Video editing 4873 5714
Photo editing 20679 25528
Data manipulation 6983 10150
Writing score 12867 14157
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 14
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 60 минут) Да (86% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:31 ч. 10:40 ч.
Просмотр видео 17:23 ч. 19:20 ч.
Игры 07:46 ч. 05:07 ч.
Режим ожидания 131 ч. 111 ч.
Общая автономность
Poco X5 +7%
37:44 ч.
Xiaomi 11T
35:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 vs Xiaomi 11T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 11T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X5
н/д
Xiaomi 11T
96
Качество видео
Poco X5
н/д
Xiaomi 11T
106
Итоговая оценка камеры
Poco X5
н/д
Xiaomi 11T
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5
н/д
Xiaomi 11T
88.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T более удачной покупкой.

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