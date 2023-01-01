Xiaomi Poco X5 против Xiaomi 11T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Xiaomi 11T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X5
- На 7% лучшая автономность (37:44 vs 35:12 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 11T
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 33W)
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 9% выше максимальная яркость экрана (790 против 723 нит)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
41
59
Игры
Возможности в 3D-гейминге
34
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
78
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|120 Гц
|Время отклика
|-
|2.8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.88 мм
|164.1 мм
|Ширина
|76.21 мм
|76.9 мм
|Толщина
|7.98 мм
|8.8 мм
|Вес
|189 граммов
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Белый, Серий, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|MediaTek Dimensity 1200
|Макс. частота
|2200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~980 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
690
Xiaomi 11T +28%
882
Geekbench 5 (многоядерный)
2072
Xiaomi 11T +63%
3379
|CPU
|118348
|158144
|GPU
|101639
|243304
|Memory
|74234
|109792
|UX
|110333
|137431
|Total score
|402894
|642228
|Пиковая температура корпуса
|-
|40 °C
|Stability
|99%
|82%
|Graphics test
|7 FPS
|27 FPS
|Graphics score
|1203
|4517
|Web score
|8851
|6889
|Video editing
|4873
|5714
|Photo editing
|20679
|25528
|Data manipulation
|6983
|10150
|Writing score
|12867
|14157
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 14
|Размер системы из коробки
|-
|26 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 60 минут)
|Да (86% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:41 ч.
|Веб-серфинг
|11:31 ч.
|10:40 ч.
|Просмотр видео
|17:23 ч.
|19:20 ч.
|Игры
|07:46 ч.
|05:07 ч.
|Режим ожидания
|131 ч.
|111 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью (#57 и #123)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi 11T от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Размер сенсора
|-
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
96
Качество видео
106
Итоговая оценка камеры
93
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.55 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.95 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T более удачной покупкой.
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