Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Xiaomi 11T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.