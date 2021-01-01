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Xiaomi Pocophone F1 против Apple iPhone 11

Ксиаоми Покофон Ф1
VS
Эпл Айфон 11
Xiaomi Pocophone F1
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Комплектуется на 890 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3110 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 24% выше плотность пикселей (403 vs 326 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (644 против 456 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pocophone F1
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.18 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.8%
ШИМ (PWM) 2315 Гц Не обнаружено
Время отклика 30.4 мс 24.8 мс
Контрастность 1438:1 999:1
Максимальная яркость
Pocophone F1
456 нит
iPhone 11 +41%
644 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.5 мм 150.9 мм
Ширина 75.2 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 182 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1 +4%
82.13%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~727 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
369
iPhone 11 +255%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1238
iPhone 11 +177%
3425
AnTuTu Benchmark 7
Pocophone F1
260568
iPhone 11 +74%
452283
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1
341977
iPhone 11 +53%
524428
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 POCO -
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1
13:51 ч.
iPhone 11 +13%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
iPhone 11 +52%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1 +45%
25:31 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 23 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pocophone F1
92
iPhone 11 +40%
129
Качество видео
Pocophone F1
90
iPhone 11 +21%
109
Итоговая оценка камеры
Pocophone F1
91
iPhone 11 +31%
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pocophone F1
83.4 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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