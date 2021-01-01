Xiaomi Pocophone F1 против Apple iPhone X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
- Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
- На 27% лучшая автономность (94 vs 74 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- На 0.38" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 46% выше максимальная яркость экрана (665 против 456 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 14% выше плотность пикселей (458 vs 403 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.18 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.13%
|82.9%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|2315 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|30.4 мс
|2.2 мс
|Контрастность
|1438:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|155.5 мм
|143.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|182 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Серебристый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2390 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Apple GPU
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
369
iPhone X +152%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
1238
iPhone X +93%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Pocophone F1 +5%
260568
247466
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1 +36%
341977
251266
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|MIUI 12 POCO
|-
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2716 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1 +46%
13:51 ч.
9:26 ч.
Время просмотра видео
12:11 ч.
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1 +33%
25:31 ч.
19:03 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3472 x 2063
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
92
iPhone X +10%
101
Качество видео
Pocophone F1 +1%
90
89
Итоговая оценка камеры
91
iPhone X +7%
97
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.537 Вт/кг
|0.87 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|0.97 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.
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