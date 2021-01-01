Xiaomi Pocophone F1 против Huawei Honor 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 11% лучшая автономность (104 vs 94 часов)
- Стабилизация изображения
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
- На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 695 и 369 баллов
- Смартфон на 10 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.18 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.13%
|84.1%
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|100%
|ШИМ (PWM)
|2315 Гц
|333 Гц
|Время отклика
|30.4 мс
|33 мс
|Контрастность
|1438:1
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|155.5 мм
|154.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|73.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|182 грамма
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2800 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|710 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
369
Honor 20 Pro +88%
695
Geekbench 5 (многоядерный)
1238
Honor 20 Pro +104%
2524
AnTuTu Benchmark 7
260568
Honor 20 Pro +18%
308722
AnTuTu Benchmark 8
341977
Honor 20 Pro +22%
415943
Рейтинг телефонов в AnTuTu 8 (#159 и #126)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12 POCO
|Magic 4.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:51 ч.
Honor 20 Pro +12%
15:13 ч.
Время просмотра видео
12:11 ч.
Honor 20 Pro +24%
15:00 ч.
Время разговора (3G)
25:31 ч.
Honor 20 Pro +15%
29:18 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|117°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
92
Honor 20 Pro +27%
117
Качество видео
90
Honor 20 Pro +8%
97
Итоговая оценка камеры
91
Honor 20 Pro +22%
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.537 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.
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