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Xiaomi Pocophone F1 против Huawei Honor 20 Pro

Ксиаоми Покофон Ф1
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Xiaomi Pocophone F1
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 11% лучшая автономность (104 vs 94 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 695 и 369 баллов
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pocophone F1
vs
Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.18 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 84.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 333 Гц
Время отклика 30.4 мс 33 мс
Контрастность 1438:1 -
Максимальная яркость
Pocophone F1
456 нит
Honor 20 Pro +5%
477 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.5 мм 154.6 мм
Ширина 75.2 мм 73.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 182 грамма 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
Honor 20 Pro +2%
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2800 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G76 MP10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
369
Honor 20 Pro +88%
695
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1238
Honor 20 Pro +104%
2524
AnTuTu Benchmark 7
Pocophone F1
260568
Honor 20 Pro +18%
308722
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1
341977
Honor 20 Pro +22%
415943
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 POCO Magic 4.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1
13:51 ч.
Honor 20 Pro +12%
15:13 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
Honor 20 Pro +24%
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1
25:31 ч.
Honor 20 Pro +15%
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pocophone F1
83.4 дБ
Honor 20 Pro +2%
84.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.

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