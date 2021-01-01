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Xiaomi Pocophone F1 против Huawei Mate 20

Ксиаоми Покофон Ф1
VS
Хуавей Мейт 20
Xiaomi Pocophone F1
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 68% выше максимальная яркость экрана (767 против 456 нит)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5.87% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 369 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pocophone F1
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.18 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 88%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 97.4%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 14880 Гц
Время отклика 30.4 мс 16.6 мс
Контрастность 1438:1 2172:1
Максимальная яркость
Pocophone F1
456 нит
Mate 20 +68%
767 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.5 мм 158.2 мм
Ширина 75.2 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 182 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
Mate 20 +7%
88%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2800 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G76 MP10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
369
Mate 20 +74%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1238
Mate 20 +79%
2218
AnTuTu Benchmark 7
Pocophone F1
260568
Mate 20 +4%
272049
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1
341977
Mate 20 +9%
374032
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 POCO EMUI 10.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1
13:51 ч.
Mate 20 +44%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
Mate 20 +19%
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1 +12%
25:31 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pocophone F1 +6%
83.4 дБ
Mate 20
78.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.

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