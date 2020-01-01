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Xiaomi Pocophone F1 против OnePlus 7

Ксиаоми Покофон Ф1
Xiaomi Pocophone F1
VS
Ванплас 7
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7
  • На 9% лучшая автономность (102 vs 94 часов)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (643 против 462 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Pocophone F1 и OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.18 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 85.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pocophone F1
462 нит
OnePlus 7 +39%
643 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.5 мм 157.7 мм
Ширина 75.2 мм 74.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 182 грамма 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
OnePlus 7 +4%
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 640
Частота GPU 710 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
370
OnePlus 7 +97%
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1268
OnePlus 7 +113%
2699
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1
346704
OnePlus 7 +32%
457163

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 POCO OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки 12 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1
13:51 ч.
OnePlus 7
13:45 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
OnePlus 7 +61%
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1 +1%
25:31 ч.
OnePlus 7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Pocophone F1 +6%
72 дБ
OnePlus 7
68 дБ
Музыка
Pocophone F1 +1%
74 дБ
OnePlus 7
73 дБ
Звонок
Pocophone F1 +5%
86 дБ
OnePlus 7
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 более удачной покупкой.

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