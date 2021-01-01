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Xiaomi Pocophone F1 против OnePlus 7T

Ксиаоми Покофон Ф1
VS
Ванплас 7Т
Xiaomi Pocophone F1
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (739 против 456 нит)
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pocophone F1
vs
OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.18 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 86.74%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.6%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 357 Гц
Время отклика 30.4 мс 6 мс
Контрастность 1438:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pocophone F1
456 нит
OnePlus 7T +62%
739 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.5 мм 160.9 мм
Ширина 75.2 мм 74.5 мм
Толщина 8.8 мм 8.1 мм
Вес 182 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
OnePlus 7T +6%
86.74%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2800 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 640
Частота GPU 710 МГц 627 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
369
OnePlus 7T +99%
736
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1238
OnePlus 7T +125%
2786
AnTuTu Benchmark 7
Pocophone F1
260568
OnePlus 7T +37%
358120
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1
341977
OnePlus 7T +39%
475279
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI MIUI 12 POCO OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки 12 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1 +12%
13:51 ч.
OnePlus 7T
12:11 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
OnePlus 7T +50%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1
25:31 ч.
OnePlus 7T +16%
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pocophone F1
92
OnePlus 7T +33%
122
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Pocophone F1
91
OnePlus 7T +25%
114

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pocophone F1
83.4 дБ
OnePlus 7T +2%
85.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.

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