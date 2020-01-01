Xiaomi Pocophone F1 против Oppo Realme 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Oppo Realme 7
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 34% лучшая автономность (126 vs 94 часов)
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- На 15% выше максимальная яркость экрана (533 против 462 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (523 и 370 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
52
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
71
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Pocophone F1 и Oppo Realme 7
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.18 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.13%
|83.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.5 мм
|162.3 мм
|Ширина
|75.2 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9.4 мм
|Вес
|182 грамма
|196.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|MediaTek Helio G95
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A76) и 6 ядер по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali-G76 MC4
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
370
Realme 7 +41%
523
Geekbench 5 (многоядерный)
1268
Realme 7 +31%
1661
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1 +17%
346704
297089
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark (#98 и #131)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12 POCO
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:51 ч.
Realme 7 +36%
18:35 ч.
Время просмотра видео
12:11 ч.
Realme 7 +20%
14:56 ч.
Время разговора (3G)
25:31 ч.
Realme 7 +40%
35:38 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
92
Качества видео
90
Итоговая оценка камеры
91
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|12
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
72 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
86 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.537 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|0.93 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 более удачной покупкой.
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