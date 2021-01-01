Xiaomi Pocophone F1 против Mi 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Весит на 26 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
- На 87% выше максимальная яркость экрана (851 против 456 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Комплектуется на 780 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 4000 мАч
- На 20% лучшая автономность (113 vs 94 часов)
- Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- На 0.49" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
50
85
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
79
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.18 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.13%
|89.8%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|2315 Гц
|362 Гц
|Время отклика
|30.4 мс
|3 мс
|Контрастность
|1438:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|155.5 мм
|162.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|74.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9 мм
|Вес
|182 грамма
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Зеленый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2800 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 650
|Частота GPU
|710 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
369
Mi 10 +141%
889
Geekbench 5 (многоядерный)
1238
Mi 10 +159%
3212
AnTuTu Benchmark 7
260568
AnTuTu Benchmark 8
341977
Mi 10 +39%
476248
Список смартфонов в AnTuTu 8 (#159 и #99)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12 POCO
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4780 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:51 ч.
Mi 10 +13%
15:24 ч.
Время просмотра видео
12:11 ч.
Mi 10 +76%
21:29 ч.
Время разговора (3G)
25:31 ч.
Mi 10 +5%
26:53 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|-
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
92
Качество видео
90
Итоговая оценка камеры
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.537 Вт/кг
|0.69 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.
Опрос
3 (33.3%)
6 (66.7%)
Всего проголосовало: 9