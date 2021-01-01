Главная > Сравнение смартфонов > Pocophone F1 vs Mi 9 – что лучше выбрать?

Xiaomi Pocophone F1 против Mi 9

Ксиаоми Покофон Ф1
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Pocophone F1
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (617 против 456 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pocophone F1
vs
Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.18 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 95.4%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 245 Гц
Время отклика 30.4 мс 4.2 мс
Контрастность 1438:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pocophone F1
456 нит
Mi 9 +35%
617 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.5 мм 157.5 мм
Ширина 75.2 мм 74.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 182 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
Mi 9 +4%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 640
Частота GPU 710 МГц 585 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
369
Mi 9 +67%
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1238
Mi 9 +91%
2366
AnTuTu Benchmark 7
Pocophone F1
260568
Mi 9 +49%
388109
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1
341977
Mi 9 +27%
433287
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 POCO MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1 +34%
13:51 ч.
Mi 9
10:09 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
Mi 9 +57%
19:02 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1 +9%
25:31 ч.
Mi 9
23:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pocophone F1
92
Mi 9 +22%
112
Качество видео
Pocophone F1
90
Mi 9 +10%
99
Итоговая оценка камеры
Pocophone F1
91
Mi 9 +18%
107

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pocophone F1
83.4 дБ
Mi 9 +4%
87.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
7 (30.4%)
16 (69.6%)
Всего проголосовало: 23

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Pocophone F1 против Samsung Galaxy A50
2. Xiaomi Pocophone F1 против Xiaomi Mi 9T Pro
3. Xiaomi Pocophone F1 против Xiaomi Redmi Note 8 Pro
4. Xiaomi Pocophone F1 против Xiaomi Redmi Note 9S
5. Xiaomi Pocophone F1 против Huawei Nova 5T
6. Xiaomi Mi 9 против Samsung Galaxy S10
7. Xiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 9T Pro
8. Xiaomi Mi 9 против Xiaomi Redmi Note 8 Pro
9. Xiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 10 Pro
10. Xiaomi Mi 9 против Huawei P30 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях