Xiaomi Pocophone F1 против Mi A1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
- Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.68" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3080 мАч
- На 8% лучшая автономность (94 vs 87 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Тонкие рамки – на 11.11% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 21% выше максимальная яркость экрана (557 против 462 нит)
- Весит на 17 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
63
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Mi A1
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.18 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.13%
|71.02%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.5 мм
|155.4 мм
|Ширина
|75.2 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.3 мм
|Вес
|182 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 506
|Частота GPU
|710 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1268
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1 +235%
346704
103634
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12 POCO
|Android One
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3080 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1 +2%
13:51 ч.
13:20 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1 +10%
12:11 ч.
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1 +26%
25:31 ч.
20:11 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|35.96 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
92
Качества видео
90
Итоговая оценка камеры
91
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|16
|6
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
72 дБ
Mi A1 +3%
74 дБ
Музыка
Pocophone F1 +1%
74 дБ
73 дБ
Звонок
86 дБ
Mi A1 +5%
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.537 Вт/кг
|1.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|0.76 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Pocophone F1 более удачной покупкой.
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