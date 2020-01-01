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Xiaomi Pocophone F1 против Mi A3

Ксиаоми Покофон Ф1
Xiaomi Pocophone F1
VS
Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% выше плотность пикселей (403 vs 282 PPI)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (462 против 367 нит)
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (370 и 300 баллов)
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • На 7% лучшая автономность (101 vs 94 часов)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Mi A3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.18 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 82.77%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pocophone F1 +26%
462 нит
Mi A3
367 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.5 мм 153.5 мм
Ширина 75.2 мм 71.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 182 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
Mi A3 +1%
82.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Ксиаоми Ми А3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 610
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1 +23%
370
Mi A3
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1 +13%
1268
Mi A3
1124
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1 +98%
346704
Mi A3
175514

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 POCO Android One
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1 +9%
13:51 ч.
Mi A3
12:35 ч.
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
Mi A3 +75%
21:22 ч.
Время разговора (3G)
Pocophone F1
25:31 ч.
Mi A3 +20%
30:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs Xiaomi Mi A3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6816 x 4735
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Pocophone F1
92
Mi A3
н/д
Качества видео
Pocophone F1
90
Mi A3
н/д
Итоговая оценка камеры
Pocophone F1
91
Mi A3
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 6

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Pocophone F1
72 дБ
Mi A3 +4%
75 дБ
Музыка
Pocophone F1
74 дБ
Mi A3 +1%
75.1 дБ
Звонок
Pocophone F1 +4%
86 дБ
Mi A3
82.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Pocophone F1, а если батарея и корпус – то Xiaomi Mi A3.

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