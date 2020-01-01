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Xiaomi Pocophone F1 против Poco M2

Ксиаоми Покофон Ф1
Xiaomi Pocophone F1
VS
Ксиаоми Поко М2
Xiaomi Poco M2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Xiaomi Pocophone F1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Xiaomi Poco M2, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Показывает на 88% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (462 против 404 нит)
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Xiaomi Poco M2
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 18.7 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Poco M2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.18 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.13% 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pocophone F1 +14%
462 нит
Poco M2
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.5 мм 163.3 мм
Ширина 75.2 мм 77 мм
Толщина 8.8 мм 9.1 мм
Вес 182 грамма 163.3 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Красный, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pocophone F1
82.13%
Poco M2 +1%
83.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Покофон Ф1 и Ксиаоми Поко М2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 MediaTek Helio G80
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G52 MC2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pocophone F1
370
Poco M2 +2%
379
Geekbench 5 (многоядерный)
Pocophone F1
1268
Poco M2 +4%
1318
AnTuTu Benchmark 8
Pocophone F1 +88%
346704
Poco M2
183935

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 POCO MIUI 12
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pocophone F1
13:51 ч.
Poco M2
н/д
Время просмотра видео
Pocophone F1
12:11 ч.
Poco M2
н/д
Время разговора (3G)
Pocophone F1
25:31 ч.
Poco M2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Pocophone F1 vs Xiaomi Poco M2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 7

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Pocophone F1
72 дБ
Poco M2
н/д
Музыка
Pocophone F1
74 дБ
Poco M2
н/д
Звонок
Pocophone F1
86 дБ
Poco M2
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2018 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Xiaomi Pocophone F1, а если дисплей, батарея и корпус – то Xiaomi Poco M2.

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