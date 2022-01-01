Xiaomi Redmi 10 2022 против Huawei Honor X8 (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Xiaomi Redmi 10 2022 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8 (2022), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10 2022
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Стерео динамики
- Функция реверсивной зарядки
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
- Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|89.1%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|22 мс
|Контрастность
|-
|622:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|163.4 мм
|Ширина
|75.5 мм
|74.7 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.45 мм
|Вес
|181 грамм
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Серебристый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Adreno 610
|Частота GPU
|1000 МГц
|1114 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
364
Honor X8 (2022) +1%
367
Geekbench 5 (многоядерный)
1292
Honor X8 (2022) +14%
1477
|CPU
|68004
|80229
|GPU
|37945
|50294
|Memory
|40066
|67968
|UX
|67469
|71303
|Total score
|211432
|267266
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|709
|445
|PCMark 3.0 score
|8073
|7583
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Magic UI 4.2
|Размер системы из коробки
|-
|30.2 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 59 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|2:12 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 10 2022, а если производительность и коммуникации – то Huawei Honor X8 (2022).
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