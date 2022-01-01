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Xiaomi Redmi 10 2022 против OnePlus Nord 2 5G

Ксиаоми Редми 10 2022
VS
Ванплас Норд 2 5G
Xiaomi Redmi 10 2022
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Xiaomi Redmi 10 2022 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10 2022
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10 2022
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 650 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 85.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 128.2%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10 2022
н/д
Nord 2 5G
629 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 158.9 мм
Ширина 75.5 мм 73.2 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 181 грамм 189 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 2022
83.5%
Nord 2 5G +3%
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 2022 и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10 2022
364
Nord 2 5G +122%
807
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10 2022
1292
Nord 2 5G +115%
2772
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 2022
211432
Nord 2 5G +212%
659371
CPU 68004 186770
GPU 37945 232801
Memory 40066 114516
UX 67469 131863
Total score 211432 659371
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10 2022
709
Nord 2 5G +489%
4174
Stability - 63%
Graphics test 4 FPS 24 FPS
Graphics score 709 4174
PCMark 3.0 score 8073 8554
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 12
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 59 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:12 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:29 ч.
Просмотр видео - 13:49 ч.
Игры - 05:27 ч.
Режим ожидания - 94 ч.
Общая автономность
Redmi 10 2022
н/д
Nord 2 5G
32:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 2022 vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10 2022
н/д
Nord 2 5G
81.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2 5G более удачной покупкой.

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