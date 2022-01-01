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Xiaomi Redmi 10 2022 против OnePlus Nord N10

Ксиаоми Редми 10 2022
VS
Ванплас Норд N10
Xiaomi Redmi 10 2022
OnePlus Nord N10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Xiaomi Redmi 10 2022 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10 2022
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 690 5G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 606 и 364 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10 2022
vs
Nord N10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 789:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10 2022
н/д
Nord N10
449 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 163 мм
Ширина 75.5 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 9 мм
Вес 181 грамм 190 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 2022 +1%
83.5%
Nord N10
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 2022 и Ванплас Норд N10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 690 5G
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 619L
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10 2022
364
Nord N10 +66%
606
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10 2022
1292
Nord N10 +43%
1844
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 2022
211432
Nord N10 +56%
329482
CPU 68004 110882
GPU 37945 69327
Memory 40066 60759
UX 67469 89742
Total score 211432 329482
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10 2022
709
Nord N10 +14%
811
Stability - 99%
Graphics test 4 FPS 4 FPS
Graphics score 709 811
PCMark 3.0 score 8073 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 10.5
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 59 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:12 ч. 0:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:32 ч.
Просмотр видео - 13:26 ч.
Игры - 05:05 ч.
Режим ожидания - 118 ч.
Общая автономность
Redmi 10 2022
н/д
Nord N10
34:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 2022 vs OnePlus Nord N10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10 2022
н/д
Nord N10
83.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 10 2022, а если производительность и коммуникации – то OnePlus Nord N10.

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