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Xiaomi Redmi 10 2022 против Samsung Galaxy A23

Ксиаоми Редми 10 2022
VS
Самсунг Галакси А23
Xiaomi Redmi 10 2022
Samsung Galaxy A23

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Xiaomi Redmi 10 2022 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10 2022
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10 2022
vs
Galaxy A23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 460 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83%
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10 2022
н/д
Galaxy A23
460 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 164.5 мм
Ширина 75.5 мм 76.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 181 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 2022 +1%
83.5%
Galaxy A23
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 2022 и Самсунг Галакси А23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 610
Частота GPU 1000 МГц 600 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10 2022
1301
Galaxy A23 +25%
1622
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 2022
н/д
Galaxy A23
265188
CPU - 81885
GPU - 48510
Memory - 64789
UX - 71783
Total score - 265188
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 440
PCMark 3.0 score - 7171
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 59 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:12 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:42 ч.
Просмотр видео - 12:41 ч.
Игры - 06:33 ч.
Режим ожидания - 127 ч.
Общая автономность
Redmi 10 2022
н/д
Galaxy A23
36:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 2022 vs Samsung Galaxy A23
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 10 2022, а если автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A23.

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