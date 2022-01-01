Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10 5G vs Poco M3 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10 5G против Poco M3 Pro

Ксиаоми Редми 10 5G
VS
Ксиаоми Поко М3 Про 5G
Xiaomi Redmi 10 5G
Xiaomi Poco M3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Xiaomi Poco M3 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10 5G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10 5G
vs
Poco M3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.7%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.5%
Время отклика - 33.5 мс
Контрастность - 2512:1
Максимальная яркость
Redmi 10 5G
н/д
Poco M3 Pro
540 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 161.8 мм
Ширина 76.1 мм 75.3 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 200 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый, Зеленый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 5G
83.6%
Poco M3 Pro
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 5G и Ксиаоми Поко М3 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10 5G +3%
574
Poco M3 Pro
556
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 5G
н/д
Poco M3 Pro
339137
CPU - 99830
GPU - 80609
Memory - 67020
UX - 91385
Total score - 339137
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1101
PCMark 3.0 score - 8294
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12
Размер системы из коробки - 19.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (33% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10 5G
н/д
Poco M3 Pro
18:05 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10 5G
н/д
Poco M3 Pro
16:36 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10 5G
н/д
Poco M3 Pro
32:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 5G vs Xiaomi Poco M3 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10 5G
н/д
Poco M3 Pro
93.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.89 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 10 5G. У него лучшие дисплей, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Redmi 10 5G
2. Oppo Realme 8 5G против Xiaomi Redmi 10 5G
3. Xiaomi Poco X3 Pro против M3 Pro
4. Xiaomi Redmi Note 10 против Poco M3 Pro
5. Xiaomi Redmi Note 10 5G против Poco M3 Pro
6. Oppo Realme 8 5G против Xiaomi Poco M3 Pro
7. Samsung Galaxy A32 5G против Xiaomi Poco M3 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры