Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Xiaomi Redmi 10 2022, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.