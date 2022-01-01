Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10 vs Honor 10i – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10 против Huawei Honor 10i

Ксиаоми Редми 10
VS
Хуавей Хонор 10i
Xiaomi Redmi 10
Huawei Honor 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (474 против 376 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Honor 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.1%
Тестирование дисплея
Время отклика 35.4 мс -
Контрастность 2464:1 -
Максимальная яркость
Redmi 10 +26%
474 нит
Honor 10i
376 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 154.8 мм
Ширина 75.5 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8 мм
Вес 181 грамм 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Honor 10i
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Хуавей Хонор 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G51 MP4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10 +8%
359
Honor 10i
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1288
Honor 10i +4%
1339
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 +8%
221889
Honor 10i
206314
CPU 72992 71013
GPU 38573 32876
Memory 46662 42405
UX 64526 61604
Total score 221889 206314
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 22.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:13 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:59 ч. -
Просмотр видео 11:32 ч. -
Игры 06:07 ч. -
Режим ожидания 140 ч. -
Общая автономность
Redmi 10
35:02 ч.
Honor 10i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Huawei Honor 10i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
88.9 дБ
Honor 10i
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Август 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 10 vs Note 11
2. Xiaomi Redmi 10 vs Note 10
3. Xiaomi Redmi 10 vs Oppo Realme 8i
4. Xiaomi Redmi 10 vs Redmi 9T
5. Xiaomi Redmi 10 vs Redmi 10C
6. Huawei Honor 10i vs Xiaomi Redmi Note 10S
7. Huawei Honor 10i vs Honor 50 Lite
8. Huawei Honor 10i vs Honor 10
9. Huawei Honor 10i vs 10X Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры