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Xiaomi Redmi 10 против Huawei Honor X10

Ксиаоми Редми 10
VS
Хуавей Хонор X10
Xiaomi Redmi 10
Huawei Honor X10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 820
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 643 и 365 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Honor X10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.63 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.7%
Максимальная яркость
Redmi 10 +5%
478 нит
Honor X10
456 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 163.7 мм
Ширина 75.5 мм 76.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 181 грамм 203 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Синий Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Honor X10 +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Хуавей Хонор X10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 HiSilicon Kirin 820
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MP6
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
FLOPS - ~579 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10
365
Honor X10 +76%
643
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1297
Honor X10 +90%
2458
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
197760
Honor X10 +119%
433961
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (30% за 26 минут) Да (60% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:13 ч. 1:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10
16:46 ч.
Honor X10
н/д
Время просмотра видео
Redmi 10
13:00 ч.
Honor X10
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 10
46:37 ч.
Honor X10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Huawei Honor X10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 7864 x 5200
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor X10, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi 10.

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