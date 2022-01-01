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Xiaomi Redmi 10 против Huawei Honor X7

Ксиаоми Редми 10
VS
Хуавей Хонор X7
Xiaomi Redmi 10
Huawei Honor X7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.74-дюймового Huawei Honor X7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • На 56% выше плотность пикселей (405 vs 260 PPI)
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X7
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Honor X7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.8%
Тестирование дисплея
Время отклика 35.4 мс -
Контрастность 2464:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10
474 нит
Honor X7
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 167.59 мм
Ширина 75.5 мм 77.19 мм
Толщина 8.9 мм 8.62 мм
Вес 181 грамм 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Honor X7 +2%
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Хуавей Хонор X7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 610
Частота GPU 1000 МГц 1114 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10
359
Honor X7 +4%
375
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1289
Honor X7 +25%
1608
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
221481
Honor X7 +11%
246689
CPU 64389 83118
GPU 37614 37867
Memory 43010 69086
UX 66886 57097
Total score 221481 246689
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 22.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:13 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:59 ч. -
Просмотр видео 11:32 ч. -
Игры 06:07 ч. -
Режим ожидания 140 ч. -
Общая автономность
Redmi 10
35:02 ч.
Honor X7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Huawei Honor X7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
88.9 дБ
Honor X7
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 10, а если производительность и корпус – то Huawei Honor X7.

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