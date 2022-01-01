Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10 vs Honor X8 (2022) – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10 против Huawei Honor X8 (2022)

Ксиаоми Редми 10
VS
Хуавей Хонор X8
Xiaomi Redmi 10
Huawei Honor X8 (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8 (2022), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Honor X8 (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 89.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 35.4 мс 22 мс
Контрастность 2464:1 622:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10 +2%
474 нит
Honor X8 (2022)
466 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 163.4 мм
Ширина 75.5 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.45 мм
Вес 181 грамм 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Honor X8 (2022) +7%
89.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Хуавей Хонор X8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 610
Частота GPU 1000 МГц 1114 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1289
Honor X8 (2022) +15%
1480
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
221481
Honor X8 (2022) +21%
269069
CPU 64389 80229
GPU 37614 50294
Memory 43010 67968
UX 66886 71303
Total score 221481 269069
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 445
PCMark 3.0 score - 7583
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 22.4 ГБ 30.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:13 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:59 ч. -
Просмотр видео 11:32 ч. -
Игры 06:07 ч. -
Режим ожидания 140 ч. -
Общая автономность
Redmi 10
35:02 ч.
Honor X8 (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Huawei Honor X8 (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
88.9 дБ
Honor X8 (2022) +2%
91 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 10, а если производительность, коммуникации и корпус – то Huawei Honor X8 (2022).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 10 или Redmi Note 11
2. Redmi 10 или Redmi Note 10
3. Redmi 10 или Realme 8i
4. Redmi 10 или Redmi 9T
5. Redmi 10 или Redmi 10C
6. Honor X8 (2022) или Galaxy A32
7. Honor X8 (2022) или Realme 8
8. Honor X8 (2022) или Honor 50
9. Honor X8 (2022) или Redmi Note 11S
10. Honor X8 (2022) или Galaxy A33 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры