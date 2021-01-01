Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10 vs Hot 10s – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10 против Infinix Hot 10s

Ксиаоми Редми 10
VS
Инфиникс Хот 10s
Xiaomi Redmi 10
Infinix Hot 10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 54% выше плотность пикселей (405 vs 263 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Hot 10s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 0.32" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Hot 10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.1%
Максимальная яркость
Redmi 10 +3%
475 нит
Hot 10s
463 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 171.5 мм
Ширина 75.5 мм 77.5 мм
Толщина 8.9 мм 9.2 мм
Вес 181 грамм 207 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Hot 10s
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Инфиникс Хот 10s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10
358
Hot 10s +1%
360
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1287
Hot 10s +4%
1340
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
194612
Hot 10s
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:13 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10
16:46 ч.
Hot 10s
н/д
Время просмотра видео
Redmi 10
13:00 ч.
Hot 10s
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 10
46:37 ч.
Hot 10s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Infinix Hot 10s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 3968 x 2976
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 10 vs Poco X3 NFC
2. Xiaomi Redmi 10 vs Note 9 Pro
3. Xiaomi Redmi 10 vs Poco M3
4. Xiaomi Redmi 10 vs Note 10 Pro
5. Xiaomi Redmi 10 vs Samsung Galaxy A32
6. Infinix Hot 10s vs Xiaomi Redmi Note 9
7. Infinix Hot 10s vs Xiaomi Poco M3
8. Infinix Hot 10s vs Vivo Y31
9. Infinix Hot 10s vs Oppo Realme C25
10. Infinix Hot 10s vs Tecno Pova 2

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры