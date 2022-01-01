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Xiaomi Redmi 10 против Oppo A55

Ксиаоми Редми 10
VS
Оппо А55
Xiaomi Redmi 10
Oppo A55

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.5-дюймового Oppo A55, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A55
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 517 и 359 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Oppo A55

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.2%
Тестирование дисплея
Время отклика 35.4 мс -
Контрастность 2464:1 -
Максимальная яркость
Redmi 10
474 нит
Oppo A55 +1%
479 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 163.9 мм
Ширина 75.5 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 181 грамм 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Черный, Голубой, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 +2%
83.5%
Oppo A55
82.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Оппо А55 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10
359
Oppo A55 +44%
517
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1288
Oppo A55 +31%
1686
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
221889
Oppo A55 +30%
288303
CPU 72992 -
GPU 38573 -
Memory 46662 -
UX 64526 -
Total score 221889 288303
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10
н/д
Oppo A55
1109
PCMark 3.0 score - 6586
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 22.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:13 ч. 3:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:59 ч. -
Просмотр видео 11:32 ч. -
Игры 06:07 ч. -
Режим ожидания 140 ч. -
Общая автономность
Redmi 10
35:02 ч.
Oppo A55
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Oppo A55
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
88.9 дБ
Oppo A55
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 10, а если производительность и коммуникации – то Oppo A55.

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