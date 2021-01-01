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Xiaomi Redmi 10 против Samsung Galaxy A12

Ксиаоми Редми 10
VS
Самсунг Галакси А12
Xiaomi Redmi 10
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - 337 Гц
Время отклика - 52 мс
Контрастность - 864:1
Максимальная яркость
Redmi 10 +2%
481 нит
Galaxy A12
472 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 164 мм
Ширина 75.5 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 181 грамм 205 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Синий Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 +2%
83.5%
Galaxy A12
82.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS - ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10 +114%
366
Galaxy A12
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10 +25%
1315
Galaxy A12
1050
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 +56%
196635
Galaxy A12
126160
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 26 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:13 ч. 3:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10
16:46 ч.
Galaxy A12 +10%
18:18 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10
13:00 ч.
Galaxy A12 +17%
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10 +48%
46:37 ч.
Galaxy A12
31:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi 10
н/д
Galaxy A12
96
Качество видео
Redmi 10
н/д
Galaxy A12
80
Итоговая оценка камеры
Redmi 10
н/д
Galaxy A12
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
н/д
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10 более удачной покупкой.

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