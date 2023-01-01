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Xiaomi Redmi 10 против Tecno Camon 19 Pro

Ксиаоми Редми 10
VS
Текно Камон 19 Про
Xiaomi Redmi 10
Tecno Camon 19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 509 и 361 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Camon 19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 480 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 88.2%
Тестирование дисплея
Время отклика 35.4 мс -
Контрастность 2464:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10
473 нит
Camon 19 Pro +1%
478 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 166.79 мм
Ширина 75.5 мм 74.55 мм
Толщина 8.9 мм 8.58 мм
Вес 181 грамм 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Camon 19 Pro +6%
88.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Текно Камон 19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10
361
Camon 19 Pro +41%
509
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1292
Camon 19 Pro +34%
1733
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
218474
Camon 19 Pro +58%
344890
CPU 67785 90492
GPU 38298 83318
Memory 50109 68307
UX 62642 102996
Total score 218474 344890
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10
н/д
Camon 19 Pro
1182
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1182
PCMark 3.0 score - 9202
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 HIOS 8.6
Размер системы из коробки 22.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:13 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:59 ч. 11:21 ч.
Просмотр видео 11:32 ч. 13:31 ч.
Игры 06:07 ч. 05:51 ч.
Режим ожидания 140 ч. 127 ч.
Общая автономность
Redmi 10 +2%
35:02 ч.
Camon 19 Pro
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Tecno Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
88.9 дБ
Camon 19 Pro
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Tecno Camon 19 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi 10.

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