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Xiaomi Redmi 10 против Vivo V21

Ксиаоми Редми 10
VS
Виво V21
Xiaomi Redmi 10
Vivo V21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.44-дюймового Vivo V21, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V21
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (772 против 483 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 574 и 363 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Vivo V21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.8%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 9738%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 10
483 нит
Vivo V21 +60%
772 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 159.7 мм
Ширина 75.5 мм 73.9 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 181 грамм 176 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро Сумеречный синий, Сияющий закат
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10
83.5%
Vivo V21 +2%
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Виво V21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC3
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10
363
Vivo V21 +58%
574
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10
1317
Vivo V21 +24%
1631
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10
197098
Vivo V21 +59%
313334
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Funtouch OS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (26% за 30 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:13 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10 +2%
16:46 ч.
Vivo V21
16:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10
13:00 ч.
Vivo V21 +33%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10 +40%
46:37 ч.
Vivo V21
33:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Vivo V21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10
н/д
Vivo V21
91.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Vivo V21, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi 10.

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