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Xiaomi Redmi 10 против Vivo Y30

Ксиаоми Редми 10
VS
Виво Y30
Xiaomi Redmi 10
Vivo Y30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 августа 2021 года Xiaomi Redmi 10 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.47-дюймового Vivo Y30, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 52% выше плотность пикселей (405 vs 266 PPI)
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Стерео динамики
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (478 против 423 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo Y30
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10
vs
Vivo Y30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.9%
Максимальная яркость
Redmi 10 +13%
478 нит
Vivo Y30
423 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 162 мм
Ширина 75.5 мм 74.4 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 181 грамм 197 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Синий Изумрудный чёрный, Сияющий синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10 +1%
83.5%
Vivo Y30
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10 и Виво Y30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS - ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10 +107%
365
Vivo Y30
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10 +43%
1297
Vivo Y30
907
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10 +51%
197760
Vivo Y30
131139
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 FunTouch OS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 26 минут) Нет
Время полной зарядки 2:13 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10
16:46 ч.
Vivo Y30
н/д
Время просмотра видео
Redmi 10
13:00 ч.
Vivo Y30
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 10
46:37 ч.
Vivo Y30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10 vs Vivo Y30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10 более удачной покупкой.

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