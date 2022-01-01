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Xiaomi Redmi 10A против Oppo Realme 8

Ксиаоми Редми 10А
VS
Оппо Реалми 8
Xiaomi Redmi 10A
Oppo Realme 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10A
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10A
vs
Realme 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 430 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90.7%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10A
н/д
Realme 8
606 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 160.6 мм
Ширина 77 мм 73.9 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 194 грамма 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10A
81.1%
Realme 8 +3%
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10А и Оппо Реалми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10A
130
Realme 8 +281%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10A
464
Realme 8 +244%
1596
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10A
98555
Realme 8 +265%
359923
CPU 36221 94959
GPU 12894 103001
Memory 28781 65151
UX 21287 98277
Total score 98555 359923
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10A
н/д
Realme 8
1479
Stability - 91%
Graphics test - 8 FPS
Graphics score - 1479
PCMark 3.0 score - 10043
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 3:25 ч. 1:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10A vs Oppo Realme 8
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10A
н/д
Realme 8
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 более удачной покупкой.

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