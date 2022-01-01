Xiaomi Redmi 10A против Samsung Galaxy A03 Core
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10A
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 146 и 130 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
10
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
40
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|81.8%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|164.2 мм
|Ширина
|77 мм
|75.9 мм
|Толщина
|9 мм
|9.1 мм
|Вес
|194 грамма
|211 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|-
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
130
Galaxy A03 Core +12%
146
Geekbench 5 (многоядерный)
465
Galaxy A03 Core +62%
755
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|8.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.24 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A03 Core, а если автономность, коммуникации и корпус – то Xiaomi Redmi 10A.
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