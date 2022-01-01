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Xiaomi Redmi 10A против Samsung Galaxy A03 Core

Ксиаоми Редми 10А
VS
Самсунг Галакси А03 Core
Xiaomi Redmi 10A
Samsung Galaxy A03 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10A
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 146 и 130 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10A
vs
Galaxy A03 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 81.8%
Максимальная яркость
Redmi 10A
н/д
Galaxy A03 Core
447 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.2 мм
Ширина 77 мм 75.9 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 194 грамма 211 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10A
81.1%
Galaxy A03 Core +1%
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10А и Самсунг Галакси А03 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 Unisoc SC9863A
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8322
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~41.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10A
130
Galaxy A03 Core +12%
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10A
465
Galaxy A03 Core +62%
755
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10A
н/д
Galaxy A03 Core
114663
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 8.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10A vs Samsung Galaxy A03 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A03 Core, а если автономность, коммуникации и корпус – то Xiaomi Redmi 10A.

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