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Xiaomi Redmi 10A против Samsung Galaxy A10s

Ксиаоми Редми 10А
VS
Самсунг Галакси А10с
Xiaomi Redmi 10A
Samsung Galaxy A10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10s, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10s
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10A
vs
Galaxy A10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 80.7%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 156.9 мм
Ширина 77 мм 75.8 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 194 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10A
81.1%
Galaxy A10s
80.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10А и Самсунг Галакси А10с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10A
131
Galaxy A10s +5%
138
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10A
470
Galaxy A10s +4%
491
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10A +8%
100133
Galaxy A10s
92968
CPU 36221 30430
GPU 12894 15075
Memory 28781 22362
UX 21287 25077
Total score 100133 92968
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:25 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10A vs Samsung Galaxy A10s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10A более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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