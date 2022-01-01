Xiaomi Redmi 10A против Samsung Galaxy M12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M12, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10A
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 177 и 130 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
10
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|81.9%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.3%
|Время отклика
|-
|39 мс
|Контрастность
|-
|926:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|164 мм
|Ширина
|77 мм
|75.9 мм
|Толщина
|9 мм
|9.7 мм
|Вес
|194 грамма
|214 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|~126 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
130
Galaxy M12 +36%
177
Geekbench 5 (многоядерный)
464
Galaxy M12 +123%
1035
|CPU
|-
|44756
|GPU
|-
|24822
|Memory
|-
|36022
|UX
|-
|42192
|Total score
|-
|146612
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Graphics score
|-
|428
|PCMark 3.0 score
|-
|6104
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (40% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.54 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M12 более удачной покупкой.
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